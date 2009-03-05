Мадонни сучасності

Натхнення для колекції осінь/зима-2009 дизайнерка Фатіма Лопес черпала з самої себе.

А точніше - зі свого імені. Португальську модельєрку назвали Фатімою в честь "Мадонни" португальського містечка, де, кажуть, троє дітей бачили Матір Божу впродовж тринадцяти днів поспіль у сімнадцятому році. Лопес хоче, аби сучасні жінки були, як Мадонни, та рятували світ від кризи своєю загадковою красою.Фатіма Лопес (дизайнерка): "Уся ідея полягає у величності; все повинно бути величаве. Божественне, особливе. Жінка як рішення проблем."Жінка в уяві Лопес - сильна, гламурна, чуттєва. Показ дизайнерка вибудувала навколо трьох кольорів: чорний - "Елегантність", червоний - "Кров та смерть" і білий - "Чистість" Матері Божої.