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Мадонні відмовили

15:47, 3 квітня 2009 340

Малавійський суд відмовив Мадонні в усиновленні.

Причиною заборони узяти під опіку Мерсі Джеймс став той факт, що зірка не мешкала в країні протягом двох років, як того вимагає закон.На бік зірки стала хіба що Міністр з питань соціального забезпечення дітей в Малаві. За її словами, в країні живе зо два мільйони сиріт, які потребують батьків і якщо Мадонна усиновить хоча б одного, то полегшить роботу місцевому уряду. І тим не менше, посадовці сумніваються, що поп-діві й цього разу зроблять виключення.Нагадаємо, більш ніж два роки тому поп-діві вдалося всиновити малавійського хлопчика Девіда Банду. Щоправда, тоді це було радше виключення. Тим більше, що 2006 р. Мадонна іще жила разом із чоловіком Ґаєм Річі. Після гучного розлучення 2008 р. їхній спільний син Рокко та прийомний Девід залишилися жити із матір`ю. Тоді ж і почали ширитися чутки про те, що Мадонна має намір всиновити іще одну дитину.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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