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Мадридський аеропорт

Дизайн 13:50, 14 березня 2009 539

Новий мадридський аеропорт Барахас - це символ сучасної столиці Іспанії.

А новий четвертий термінал, будівництво якого тривало 7 років та коштувало понад 6 млн. євро, зараз забезпечує головне сполучення між Європою та Америкою. Вражаючу будівлю спроектували всесвітньовідомі архітектори Карлос Ламела та Річард Роджерс. Карлос Ламела (архітектор): "Такі будівлі використовуватимуть протягом багатьох десятиліть. Я думаю, що невдовзі відбудуться значні технологічні зміни, до прикладу, з'являться супер-авіалайнери, у яких зможуть розміститись 700 пасажирів. А ринок і надалі зростатиме, адже люди завжди хочуть подорожувати. З точки зору архітектури у нас є кілька основних цілей: зробити будівлю прозорою, використовувати природне світло та матеріали, аби створити приємну атмосферу для пасажирів."Найбільша будівля у Європі заповнена світлом та займає велетенську територію - півмільйона квадратних метрів. Планувальники успішно поєднали функціональний та привабливий дизайн. Четвертий та допоміжний термінали не лише повинні покращити повітряне сполучення через Мадрид. Планують з часом розвинути цей комплекс у міні-місто. Ймовірні майбутні розробки та різні покращення для пасажирів відіграли важливу роль у проектуванні нового мадридського аеропорту. Деякі модулі вже готові до впровадження нових технологій. Це ризикована гра з майбутнім, адже незабаром комплекс обслуговуватиме 70 млн. пасажирів на рік.Саймон Сміт (архітектор, студія Річарда Роджерса): "Отож, перше, що ми хотіли зробити, - це будівлю, яку легко зрозуміти. Аби здійснити задумане, ми розбили її на окремі ступені, завдяки чому можна переходити з однієї частини в іншу, а між ними знаходиться те, що ми називаємо "каньйонами". Вони добре освітлені та просторі, там також є місця, де можна відпочити, перш ніж піти далі. Адже цей довгий процес є причиною стресу - реєстрація, перевірка, пошуки потрібного виходу… Люди дуже хвилюються. Отож, головна ідея - зробити перельоти більш комфортними."Архітектура добре підходить пейзажу. Вона також дозволила Річарду Роджерсу чітко виразити його улюблені насичені кольори.Саймон Сміт (архітектор, студія Річарда Роджерса): "Багато будівель Річарда Роджерса - кольорові всередині. Нашу компанію Estudio Lamela цікавить ідея, що ця будівля - дуже велика, і тут можна забарвлювати зовсім різні поверхні. Адже підбирати колір треба не лише для стіни чи килима - тут з'явилась можливість вивчити використання фарби на великій відстані. Уявіть - довжина цієї будівлі сягає 1,2 км.Зазвичай у настільки великих приміщеннях використовують щось на зразок граніту, але ми вирішили, що тут буде надто холодно, отож використали природній вапняк, який під час використання полірується і зберігає забарвлення. Водночас ми шукали природний матеріал для стелі, який би підійшов цій складній геометрії, яку зараз бачите, а також був би досить міцним. Ми зупинились на бамбуку."Тепер Іспанія має хороший, конкурентноспроможний центр повітряного сполучення між Європою та заморськими країнами.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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