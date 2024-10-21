МАГАТЕ постійно публічно виступало за територіальну цілісність України. Втім, попри це, журналісти "Радіо Свобода" опублікували докази того, що агентство співпрацювало із Росією.

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МАГАТЕ критикують за толерантність до ядерного терору Росії

У 2021 році голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі запевнив тодішнього главу українського МЗС Дмитра Кулебу, що агентство обговорюватиме питання усіх ядерних об'єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, лише з Україною.

У 2015 році Росія навіть відмовилася підписувати річний звіт організації через те, що навчальний ядерний реактор під Севастополем був зазначений у ньому як український (Севастополь вказаний як територія України й у інших щорічних звітах МАГАТЕ, наприклад за 2022 рік),

– зауважили у "Радіо Свободі".

Втім, МАГАТЕ уже неодноразово критикували через надмірну толерантність до ядерного терору Росії, а Гроссі постійно повторює, що ніякої загрози та ризиків нібито немає.

Як пише "Радіо Свобода", у розпорядженні журналістів видання опинилися деякі внутрішні документи МАГАТЕ щодо двох наукових проєктів, які отримали підтримку організації.

МАГАТЕ могло фінансувати дослідження забруднень у Криму

Один зі спільних проєктів Росії та МАГАТЕ – дослідження тимчасових тенденцій забруднення у прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів, яке стартувало восени 2016 року. Подібні вивчення проводили не лише у співпраці із Росією, а також Австралією, Італією, В'єтнамом, Кувейтом тощо.

Програма проєкту пов'язана із "дослідженням тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень, в окремих російських прибережних районах Чорного моря (морські станції на півострові Тамань, в Анапі, Новоросійську, Туапсе, Сочі та Севастополі)".

"Це порушення, тому що МАГАТЕ офіційно вважає, що Севастополь – це українська територія, як і Донецька область, Луганська область, Запорізька область та всі окуповані території України", – наголосила колишня членкиня Колегії Держінспекції ядерного регулювання України, незалежна експертка з ядерної енергетики та співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна.

Виконавцем цього проєкту був інститут ядерних досліджень із підмосковної Дубни ОІЯД. Передбачалося, що дослідження триватимуть до вересня 2019 року з можливістю продовження. І хоча в угоді проєкту нічого немає про фінансову сторону співпраці, але те, що МАГАТЕ виступає спонсором проєкту, таки згадується.

"Радіо Свобода" також має у розпорядженні грантову заявку ОІЯД, де неодноразово згадуються плани взяття проб у Севастополі. Також у документі згадується про спільну роботу ОІЯД з Інститутом біології південних морів імені Ковалевського РАН, що створена на базі Севастопольської біологічної станції.

У заявці описано і передбачуваний бюджет проєкту на три роки: 165 тисяч євро, включаючи 120 тисяч євро на обладнання. Інститут просив у МАГАТЕ грант у розмірі 15 тисяч євро, решту планував покрити з власних коштів,

– пишуть журналісти.

Росіяни навіть публікували статті на основі аналізу проб, узятих біля узбережжя Криму – у 2014 році він вказаний, як український, а вже у 2015 – як російський.

"Незважаючи на те, що взяття проб в анексованому Криму було затверджено в підписаній МАГАТЕ угоді, у підсумковій статті про проєкт, опублікованій у 2019 році, Севастополь та Крим не згадуються; йдеться лише взяття проб у межах чорноморського узбережжя російського Краснодарського краю", – зауважують у "Радіо Свобода".

Щоправда, чи досліджувалися під час реалізації проєкту, підтриманого МАГАТЕ, проби з Криму, як це було заплановано, встановити не вдалося.

До слова, разом із росіянами над цим проєктом працювали кримські науковці, які залишилися на півострові після російської анексії та підтримували Путіна.

Росія планувала досліджувати з МАГАТЕ міграції птахів у Криму

Інший науковий проєкт, що підтримало МАГАТЕ, стосувався вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу.

Контракт щодо цього проєкту був укладений у 2018 році. А у вересні 2023 році росіяни направляли звіт щодо цих досліджень до МАГАТЕ.

Контракт передбачав, що агентство має виплатити на дослідження російським науковцям 60 тисяч євро.

У звіті російська сторона вказала, що частину зразків пташиного пір'я було зібрано в Криму. Чи це було спочатку узгоджено з МАГАТЕ – невідомо,

– пише "Радіо Свобода".

МАГАТЕ та Росія підготували тренінговий курс у Москві

На понеділок, 21 жовтня, в Москві запланували відкриття регіонального тренінгового курсу з фізики брахітерапії – одного із видів радіотерапії для лікування раку передміхурової залози).

Курс пройде в рамках однієї із програм технічної кооперації МАГАТЕ та фінансово підтримується агентством. Загальна вартість програми – майже 2 мільйони доларів США,

– кажуть журналісти.

У цьому курсі братимуть участь 22 особи з Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Туркменістану та Росії. Усіх їх міг відбирати саме секретаріат МАГАТЕ. Як відомо, двоє з учасників працюють в окупованому Донецьку в онкоцентрі імені Бондаря.

"Це непорядок. Я знаю від джерел з нашого дипломатичного представництва у Відні, що було не офіційно, але негласно, ухвалено рішення згорнути всі тренінги на території Росії, які оплачуються з бюджету МАГАТЕ. Мені здається важливішим є навіть не те, що на нього приїхали з Донеччини, а сам факт проведення такого тренінгу. Так, МАГАТЕ не може ініціювати санкції, наприклад, щодо "Росатома", цього не дозволяє робити Римський статут, але відмовитися проводити за рахунок МАГАТЕ заходи на території Росії вони можуть", – наголосила Ольга Кошарна.

Вона зауважила, що спонсорування таких проєктів агентством – це "негарна історія". До того ж усі ті росіяни, які працювали на посадах у МАГАТЕ до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, досі на посадах. Країна-агресорка також продовжує входити до Ради керівників організації.

При цьому російські внески до бюджету МАГАТЕ у 2024 році були порівняно невеликі, лише 1,8% – при тому, що США вносять 25%, Китай – майже 15%, а Німеччина – 6%,

– йдеться у розслідуванні "Радіо Свободи".

Що кажуть у МАГАТЕ про свою співпрацю із Росією

У МАГАТЕ кажуть, що продовжують вважати Крим як частину України. А їхні проєкти із Росією нібито мали лише "технічний характер" та ніяк не відображають зміни позиції агентства щодо статусу півострова.

"Розглянуті дії підпадають під мандат МАГАТЕ "сприяти обміну науковою та технічною інформацією про мирне використання атомної енергії" і мали виключно технічний характер, не являючи собою зміни позиції Агентства за статусом Криму. Те саме стосується звітів контрагентів щодо таких дослідницьких угод. Думки контрагентів, виражені в їхніх звітах, є їх власними та не відображають позиції МАГАТЕ або його держав-членів", – заявили в агентстві.

Щоправда, в агентстві вирішили не відповідати на питання, що підпис його представника стоїть у документі, де Севастополь зазначений частиною Росії.

Також у МАГАТЕ не прокоментували тренінг у Москві.

У Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні розповіли, що жоден із цих проєктів МАГАТЕ не узгоджувало із нашою державою.

А у російському представництві журналістами щодо проєктів із МАГАТЕ також вирішили не відповідати.