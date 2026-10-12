Таку думку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, столиця зазнає ударів і вдень, і вночі.

"Столиця живе під ударами і вночі, і вдень. Це вже призвело фактично до зупинки навчального процесу в школах та університетах, паралізована робота бізнесу, після атаки складів порушена логістика. Путін прагне зробити столицю непридатною для проживання та фактично поставити узимку багатомільйонне місто на межу виживання. Замість того, щоб захистити Київ, влада намагається перекласти всю відповідальність на мера", – заявив Євген Магда.

Експерт нагадав про програми захисту столиці від дронів

Євген Магда також звернув увагу на ініціативи центральної влади, які мали посилити захист київського неба від безпілотників. На його думку, ці програми не виправдали очікувань.

Зокрема, експерт згадав програму "Чисте небо", яку торік анонсував тодішній очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Вона передбачала створення повноцінної системи перехоплення ворожих дронів. За словами Магди, міська влада оперативно виділила на реалізацію програми 235 мільйонів гривень у вересні минулого року.

На цьому тлі треба згадати обіцянки влади захистити Київ – зокрема, минулорічну програму "Чисте небо". Тодішній очільник КМВА Тимур Ткаченко анонсував повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Міська влада оперативно забезпечила фінансування цієї програми: у вересні минулого року Київ виділив 235 млн грн. Як захищено небо, всі відчуваємо на собі. Повністю провалена і програма колишнього очільника МО Федорова "Небо України захищено", де було заявлено 100% виявлення повітряних загроз та щонайменше 95% перехоплення ракет та дронів,

– зазначив директор Інституту світової політики.

За оцінкою Євгена Магди, від літа кількість ударів по Києву зросла в кілька разів. Він стверджує, що із загальної кількості приблизно 150–160 ударів близько 60 спрямовані на столицю. За його підрахунками, кількість атак на енергетичну інфраструктуру Києва збільшилася на 300%. Також експерт зазначив, що більшість балістичних ракет спрямовують саме на столицю.

Магда звинуватив Кабмін у блокуванні коштів на підготовку до зими

Окремо Євген Магда розкритикував дії уряду щодо фінансування підготовки Києва до опалювального сезону. За його словами, протягом останніх кількох тижнів Кабінет Міністрів блокує кошти міського бюджету, необхідні для підготовки до зими.

"На тлі цього останні кілька тижнів Кабмін блокує кошти столиці для підготовки до зими. І тепер, нічого не зробивши для захисту Києва та перекривши йому фінансування, центральна влада планує вдатися до раніше випробуваної тактики: звинуватити в усьому мера столиці Кличка. Повісити на нього власні провали. Росія вже працює над тим, щоб позбавити столицю світла й тепла. Ділити повноваження та тягнути ковдру на себе в цих умовах – це послаблювати місто саме тоді, коли ворог намагається його зламати. Боротися з ворогом, а не з киянами – саме це має стати пріоритетом центральної влади", – наголосив експерт.

Нагадаємо, 12 жовтня Верховна Рада не підтримала пропозицію народної депутатки Мар’яни Безуглої запросити мера Києва Віталія Кличка на засідання парламенту. За відповідне рішення проголосували 124 народні депутати за необхідних 226.