Магнітні бурі в серпні: коли метеозалежним чекати на "удар"
Магнітні бурі у серпні 2018 року прогнозують на кінець місяця. Метеозалежні люди можуть відчувати два магнітні коливання, а 20 серпня – магнітну бурю.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Згідно з даними науковців, 17 і 21 серпня очікуватимуться магнітні коливання, а 20 серпня, у понеділок, магнітна буря досягне рівня G1.
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У прес-службі Національної погодної служби Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зазначають, що окрім 17 і 21 серпня також можливі незначні магнітні збурення 6 серпня.
Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна. Варто не перепрацьовувати, уникати стресів, інтенсивних фізичних навантажень. Також зверніть увагу на харчування – воно має бути збалансованим, та проводьте більше часу на свіжому повітрі.
Також варто під час магнітних бур відмовитись від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.
Магнітні бурі у серпні: графік
Додамо, вже 11 серпня земляни побачать чергове сонячне затемнення, яке стане третім явищем так званого коридору затемнень, яке має непересічний вплив на організм людини.
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