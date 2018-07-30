Магнітні бурі в серпні: коли метеозалежним чекати на "удар"

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Згідно з даними науковців, 17 і 21 серпня очікуватимуться магнітні коливання, а 20 серпня, у понеділок, магнітна буря досягне рівня G1.

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У прес-службі Національної погодної служби Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зазначають, що окрім 17 і 21 серпня також можливі незначні магнітні збурення 6 серпня.

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна. Варто не перепрацьовувати, уникати стресів, інтенсивних фізичних навантажень. Також зверніть увагу на харчування – воно має бути збалансованим, та проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Також варто під час магнітних бур відмовитись від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.

Магнітні бурі у серпні: графік

Додамо, вже 11 серпня земляни побачать чергове сонячне затемнення, яке стане третім явищем так званого коридору затемнень, яке має непересічний вплив на організм людини.