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Магнітні бурі в серпні: коли метеозалежним чекати на "удар"

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Магнітні бурі у серпні 2018
Магнітні бурі у серпні 2018 / 24 Канал

Магнітні бурі у серпні 2018 року прогнозують на кінець місяця. Метеозалежні люди можуть відчувати два магнітні коливання, а 20 серпня – магнітну бурю.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Згідно з даними науковців, 17 і 21 серпня очікуватимуться магнітні коливання, а 20 серпня, у понеділок, магнітна буря досягне рівня G1.

Читайте також: Магнітні бурі в Україні: як полегшити вплив на організм

У прес-службі Національної погодної служби Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зазначають, що окрім 17 і 21 серпня також можливі незначні магнітні збурення 6 серпня.

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна. Варто не перепрацьовувати, уникати стресів, інтенсивних фізичних навантажень. Також зверніть увагу на харчування – воно має бути збалансованим, та проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Також варто під час магнітних бур відмовитись від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.

Магнітні бурі у серпні: графік

Магнітні бурі у серпні: графік

Додамо, вже 11 серпня земляни побачать чергове сонячне затемнення, яке стане третім явищем так званого коридору затемнень, яке має непересічний вплив на організм людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Сонце Магнітні бурі
Джерело: 24 Канал
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