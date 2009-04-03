Махінації на біржі

За підозрою у махінаціях на Стамбульській фондовій біржі затримано 54 особи.

Повідомляє агентство Reuters із посиланням на місцеві засоби масової інформації. Представники турецького торгового майданчика від офіційних коментарів відмовились.Серед затриманих - трейдери і бізнесмени. Їхні імена, а також подробиці розслідування, в рамках якого провели арешти, не розголошуються. Відомо лише, що поліція проводила слідство впродовж одного місяця. Цікаво, що Стамбульська фондова біржа - єдина в країні, вона працює з 1986 року. Її капіталізація сягає 180 млрд. доларів.