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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Mail.UA ніхто поки не продає

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      Керівник холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський
      Керівник холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський

      Керівник холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський повідомив, що передумов для продажу домену mail.ua поки немає.

      За його словами, різні переговори з російським холдингом Mail.ru Group тривають протягом шести років. У рамках переговорів обговорюються можливості інтеграції сервісів, реалізації спільних проектів.

      Однак настільки тривалі переговори поки не дали жодних результатів. Також наголошується, що питання про можливий продаж домену mail.ua залежить від багатьох факторів, у тому числі від запропонованих умов, але поки жодних передумов для цього немає. У будь-якому разі, за останні півроку не відбувалося якихось дій у цьому напрямку.

      Раніше повідомлялось, що російська ІТ-компанія Mail.ru Group має намір придбати домен mail.ua для розміщення її електронної пошти та інших сервісів, які перекладуть на українську мову.

      Про це повідомляло видання "Коммерсант Україна", посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

      blog_ava
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      Теги: Мережа Домен
      Джерело: ITC
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      Новини за 22 листопада 2011
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