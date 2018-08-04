Макгрегор і Нурмагомедов домовилися про бій: відома дата

Бій чемпіона UFC в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора пройде 6 жовтня в Лас-Вегасі.

Цей бій повинен стати найбільш очікуваною подією року і пройде в рамках UFC 229.

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Макгрегор не виступав в UFC з 2016 року. Він покинув октагон заради бою проти Флойда Мейвезера в боксерському рингу, який ірландець програв технічним нокаутом в 10-му раунді.

Нурмагомедов останній бій провів 7 квітня, перемігши в титульному поєдинку американського ріелтора Ела Яквінту.

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