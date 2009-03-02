Макропоказники

Інфляційні очікування збіглися з реаліями.

Як і передбачали експерти, зростання споживчих цін в 16 державах зони обігу євро за підсумками січня склало 1,1% порівняно з січнем 2008 року. А по відношенню до грудня ціни впали на вісім десятих відсотка. Зазначимо, такий темп зростання інфляції в Єврозоні є найнижчим, який зафіксувало статистичне відомство "Євростат" за останні 10 років. Експерти стверджують, що Європейському Центробанку вдається утримувати інфляцію нижче цільової позначки у 2% через економічну рецесію і падіння ділової активності. В такій ситуації навіть зниження облікової ставки, що здешевлює кредитні кошти і за нормальних умов може слугувати стимулом для зростання інфляції, - не спрацьовує.Однак, окрім зниження індексу споживчих цін, економічна криза приносить європейцям вдосталь поганих новин. Для прикладу, "Євростат" вже зафіксував збільшення безробітних, а найближчим часом оприлюднить інформацію з інших секторів економіки, яка, як прогнозують експерти, буде невтішною.