Малайзія: Формула-1

"Вільямс" знову вразив під час практик.

"Феррарі" натякає на повернення чемпіонського темпу. Пілоти стайні Ф-1 "Вільямс" були найшвидшими під час першої практики другого етапу чемпіонату світу з Королівських Автоперегонів у Малайзії. Найкращий час першої сесії вільних заїздів, як і в Австралії, продемонстрував Ніко Росберг. Лише на 0,045 секунди від німця відстав партнер по команді Казуке Накаджима.Японець розмістився на другому місці протоколу. Загалом в одній секунді з Росбергом найкраще коло Сепангу подолали ще 14 гонщиків. На третій і четвертій сходинках опинились результати представників "Браун ДжіПі", відповідно Дженсона Баттона і Рубенса Барікелло. 5 та 6 показники за Феліпе Массою і Кімі Ряйконеном з "Феррарі". 7 рядка дістався чинний чемпіон Льюїс Хемілтон.Британець, втім, скотився до 11 позиції вже під час наступної практики, умови якої диктували пілоти "Скудерії з Маранелло". Класифікацію другої хвилі заїздів очолив Ряйконен. Трохи більше ніж однією десятою фіну поступився Масса. Третьої сходинки сягнув "Ред Бул" Себастіана Феттеля.Німець зумів перевершити цього разу четвертого Ніко Росберга і партнера Марка Веббера, за яким 5 місце. Лише 6 і 7 стали результати тріумфаторів австралійського гран-прі Барікелло та Баттона.