Малайзія: Формула-1
20:35, 3 квітня 2009 257
Пілоти продовжують ковтати штрафні санкції.
Рубенс Барікелло втратить 5 позицій на стартовій решітці гран-прі Малайзії. Проблеми під час вільних заїздів в Куала-Лумпур змусили механіків "Браун ДжПі" замінити коробку передач на боліді бразильця.А за новим регламентом, як відомо, одна КПП повинна витримувати дистанцію аж 4 гонок. Таким чином Рубенс втратив будь-які шанси поборотись за поул-позишн під час суботньої кваліфікації. До результату Рубенса додадуть ще 5 місць. Так само, як Льюісу Хемілтону тиждень тому у Мельбурні. У лідера ж "Макларена" нові неприємності. Мало того, що британець ризикує бути дискваліфікованим з чемпіонату через неправдиві свідчення стюардам, тепер Льюїс повинен ще й заплатити 900 євро штрафу за перевищення швидкості на піт-лей на тих таки практичних сесіях у Малайзії.
Джерело: 24 Канал
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