Малайзія: Формула-1

Пілоти продовжують ковтати штрафні санкції.

Рубенс Барікелло втратить 5 позицій на стартовій решітці гран-прі Малайзії. Проблеми під час вільних заїздів в Куала-Лумпур змусили механіків "Браун ДжПі" замінити коробку передач на боліді бразильця.А за новим регламентом, як відомо, одна КПП повинна витримувати дистанцію аж 4 гонок. Таким чином Рубенс втратив будь-які шанси поборотись за поул-позишн під час суботньої кваліфікації. До результату Рубенса додадуть ще 5 місць. Так само, як Льюісу Хемілтону тиждень тому у Мельбурні. У лідера ж "Макларена" нові неприємності. Мало того, що британець ризикує бути дискваліфікованим з чемпіонату через неправдиві свідчення стюардам, тепер Льюїс повинен ще й заплатити 900 євро штрафу за перевищення швидкості на піт-лей на тих таки практичних сесіях у Малайзії.