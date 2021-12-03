Сегодня в Словакии работает 4 крупных автозавода, которые в совокупности производят около миллиона автомобилей в год. Благодаря им, страна выбилась в мировые лидеры автопрома.

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Основа экспорта – автомобили и запчасти

В 2016 году там производили 191 автомобиль на 1000 человек. Для сравнения, такие признанные производители авто, как Германия и Япония, имеют показатели в районе 70 произведенных машин на человека в год.



Словакия довольно маленькая страна по сравнению с Украиной / Скриншот с видео блога

Автомобили и запчасти к ним являются главной статьей экспорта Словакии. Например, в 2019 году треть всего экспорта этого небольшого государства составила продукция автопрома. Ее Словакия экспортировала аж на 32 миллиардов долларов.

До недавнего времени автопрома вообще не было

При этом, если японцы, немцы, американцы традиционно считаются гигантами автомобильного рынка, то в Словакии до недавнего времени автопрома практически не было. Кто из вас слышал про словацкие автомобили? У словаков даже нет собственного автомобильного бренда.

Начал историю Братиславский автозавод

Независимая Словакия в нынешнем виде возникла только в 1993 году. До этого страна была частью Чехословакии, в которой автопром действительно был достаточно развит. Такие бренды, как Skoda и TATRA известны всему миру.



Автомобили марки TATRA были известны во всем мире / Фото технического музея TATRA

Вот только все основные автомобильные производства Чехословакии находились на территории Чехии. В Словакии был разве что Братиславский автозавод, который играл второстепенную роль и был вроде филиала завода Skoda. С него и началась славная история словацкого автопрома.

Инвестиции немцев

В 1991 году, после краха коммунистического режима, контрольный пакет Братиславского автозавода продали немецкому гиганту Volkswagen. Немцы заинтересовались развитием предприятия и охотно инвестировали в него, поскольку рабочая сила в Словакии была дешевле, чем в Германии.



Компания Volkswagen выкупила Братиславский автозавод / Фото з сайта Volkswagen

Один из самых больших в Европе

В 1992 году в Братиславе собирали не только автомобили Skoda, но и Volkswagen Passat. В 2002 году, после серьезной модернизации конвейерной линии, на Volkswagen Slovakia стали выпускать Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne первого поколения. Чуть позже завод освоил выпуск Audi Q7.



Внедорожник Volkswagen Touareg производимый заводом в Братиславе / Фото з сайта Volkswagen

Сегодня площадь всех цехов Volkswagen Slovakia составляет 1,78 миллиона квадратных метров. Теперь это один из крупнейших автомобильных заводов Европы.

Отличие словацкого подхода от украинского

Уже здесь хорошо видно отличие словацкого подхода к развитию своего автопрома от украинского.

Во-первых, в Словакии не медлили с приватизацией и почти сразу после перехода к рыночной экономике продали свой завод крупному и надежному иностранному инвестору. Но не ждали 10 лет, пока производство еще больше устареет, накопит долги или вовсе будет разворовано.



Сборка машин на автомобильном заводе Volkswagen Slovakia / Фото з сайта Volkswagen

Во-вторых, никто не пытался играться в отечественный автопром и производить морально устаревшие автомобили под собственной торговой маркой. В Словакии сразу позволили инвестору производить современные и конкурентные автомобили.

В Украине же "Таврию" производили аж до 2011 года. Такое производство по понятным причинам с каждым годом только падало. Не помогали даже завышенные пошлины на импорт авто в Украину.

Положительный пример заманил инвесторов

В Словакии тем временем одним заводом дело не ограничилось. Позитивный пример Volkswagen сделал государству хорошую рекламу, и в страну потянулись другие инвесторы.

В 2003 году построить в Словакии свой завод решил французский концерн Peugeot Citroen. Местом строительства выбрали город Трнава, где также во времена ЧССР существовал небольшой автозавод.

Однако французы решили построить свое предприятие с нуля, просто в поле. Уже в 2006 году новый автозавод стал выпускать новые автомобили.



Сборка машин на заводе Peugeot Citroen в Словакии / Фото с сайта Peugeot Citroen

На предприятии работает несколько тысяч человек, но завод дает работу еще и многочисленным поставщикам различных компонентов. Поэтому в целом его строительство позволило создать или сохранить около 20 тысяч рабочих мест.

Почти одновременно с Peugeot и Citroen, строительство своего завода в Словакии начала и корейская компания KIA Motors. Корейцы разместились в городе Жилина, где также построили конвейер просто с нуля. Первые автомобили завод выпустил также в 2006 году, но на полную мощность заработал в 2007 году.



Завод KIA Motors в Словакии заработал в 2006 году / Фото с сайта KIA Motors

Самый новый автомобильный завод в Словакии запустили в 2018 году. В городе Нитра заработало предприятие Jaguar Land Rover. Индийский концерн Tata Motors вложил в строительство предприятия 1,4 миллиарда евро. Сегодня здесь трудится почти полторы тысячи человек.

Словаки знают, что нужно инвесторам

Интересно, что изначально строительство этого завода планировалось в Польше, в городе Вроцлав. Но словаки сумели предложить инвестору лучшие условия и налоговые льготы. Благодаря этому перехватили выгодный контракт.

Именно такой подход и позволил Словакии фактически с нуля создать целую отрасль промышленности. Инвесторам предлагали максимально выгодные условия и многочисленные льготы.

Например, по словам представителя компании KIA Motors Slovakia Душана Дворака, словацкие власти бесплатно предоставили инвестору 166 гектаров земли для строительства завода возле города Жилина. За счет государства подвели коммуникации к стройплощадке, освободили от ряда налогов до момента получения прибыли и выделили гранты на обучение персонала.

Может ли Украина повторить успех Словакии

С одной стороны, то что Украина сможет повторить успех Словакии, кажется маловероятным. Ведь до сих пор в нашей стране в основном шел обратный процесс – производство автомобилей не росло, а сокращалось. Причем обвальными темпами.

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С другой стороны, опыт словаков показывает, что ничего невозможного не бывает. И автомобильное производство в стране можно создать практически с нуля за относительно короткий период, построив заводы просто на голой земле.

Главное – предоставить хорошие условия инвесторам и убедить их, что вкладывать в Украину безопасно и выгодно. Впрочем, это правило работает не только для автомобильной промышленности.

Важно, что Украина как и Словакия, имеет неплохие стартовые условия для развития промышленности. Это недорогая рабочая сила, квалифицированные кадры и некоторая база в виде существующих:

автомобильных;

машиностроительных;

металлургических производств.

Как видим, никаких чудес не нужно, готовые рецепты уже есть. Нужны лишь желание и политическая воля, чтобы реализовать их у себя в стране.