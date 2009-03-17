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Маленький бацька

Фінансові ринки 12:52, 17 березня 2009 190

Білоруський президент піариться на синові.

Алєксандр Лукашенко прибув до Вірменії з офіційним візитом із своїм 5-літнім позашлюбним сином, якого називають його спадкоємцем. У Єревані бацька провів перемовини із вірменським колегою Сержом Саркісяном.Коля Лукашенко під час президентських переговорів сидів у свого батька на колінах. Це вже не вперше президент Білорусі дивує порушенням дипломатичного етикету. Алєксандр Лукашенко почав з’являтись на публіці із хлопчиком після консультацій з відомим британським піарщиком Тімоті Белом.Фахівець натякнув президенту, що сімейний чоловік викликатиме більше довіри у громадян. Очевидно, бацька прийняв пораду занадто близько до серця. Адже 5-річний син знаходився з Алєксандром Лукашенком на трибуні під час параду до Дня незалежності.Рукою сина президент голосував на виборах. Коля також відвідав з батьком Олімпіаду у Пекіні та саміт СНД у Киргизії. Саме наймолодшого сина Лукашенко називав своїм наступником. Очевидно, до високої посади хлопчика готують із малечку. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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