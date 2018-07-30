Маліновський вкотре феєрить голом у чемпіонаті Бельгії: відео

Українець Руслан Маліновський допоміг "Генку" перемогти "Локерен" у чемпіонаті Бельгії.

"Генк" на виїзді обіграв "Локерен" з рахунком 4:0, а Маліновський взяв участь у трьох гольових епізодах. На 3 хвилині гравець збірної України асистував Алехандро Посуело, а на 16 хвилині вже сам подвоїв рахунок ударом зі штрафного. Вже в кінцівці поєдинку Руслан віддав ще один асист, встановивши остаточний рахунок матчу.

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Зазначимо, що з урахуванням товариських матчів у міжсезонні, Маліновський забиває голи вже у чотирьох іграх поспіль.

Нагадаємо, що в попередньому матчі українець відзначився за "Генк" забитим голом, і тоді йому теж вдався красивий удар зі штрафного.

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