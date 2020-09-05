Міністерство юстиції восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48. Розташовується вона неподалік центру міста – на вулиці Хуторівка. Продадуть колонію, імовірно, вже найближчим часом, а саме восени.

Продаж Львівської виправної колонії №48

Те, що виправний заклад виставили на продаж, повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Відповідний допис із відеозверненням з’явився у фейсбуці.

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За словами посадовця, ще у 2017 році колонію вирішили заморозити. А в лютому 2018-го звідси вивезли останнього засудженого. Тому зараз вона нагадує кадри з якогось голлівудського фільму про апокаліпсис.

Але для потенційного інвестора об’єкт – дуже цікавий. По-перше, дуже непогане місце розташування, величезна площа земельної ділянки у понад 10 гектарів. Тут – понад 40 різних будівель, і їхня загальна площа становить більше ніж 42 тисячі квадратних метрів,

– підкреслив Малюська.

Очільник Мін’юсту додав, до будівель під'єднано всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід. До прикладу, тут лише електрика має потужність у 2,2 МВт.

"В принципі, ідеально для промислової або житлової забудови. Тут є все, що може цікавити потенційного покупця. Це буде нашим третім лотом на продаж. Його запропонують до продажу також цієї осені", – підкреслив Малюська.

Міністр додав, що установа коштуватиме "недешево". А якщо в когось є якісь питання, можна звертатися до Міністерства юстиції.

Де розміщується Львівська виправна колонія №48 / Карта

Щодо двох інших колоній, які готують до продажу, то вони розташовуються в Коцюбинському біля Києва та в Одесі.

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