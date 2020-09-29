Питання збереження у владі одіозних суддів перебуває більше в політичній площині, ніж в юридичній і законодавчій. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, деякі з таких суддів зручні для влади.

Він зазначив, що лише в 2019 – 2020 роках за дисциплінарні проступки були звільнені 73 судді. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

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Згідно з інформацією міністра юстиції, відповідні механізми є, однак є й певна категорія суддів, які є впливовими і "зручними" для тих, хто приймає рішення, вважає Малюська.

Як приклад він привів суддю Вовка. Міністр зазначив, що потерпілий від дій судді колишній генеральний прокурор Луценко мав можливості домогтися звільнення "винуватця", проте не зробив цього.

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