Мамма Міа! Італійська лотерея розіграє рекордний джекпот у 184 мільйони євро

Як добре ви знайомі з міжнародними лотереями? Про таких гігантів, як американські лотереї Powerball і Mega Millions, чули, мабуть, уже всі. Особливо після того, як джекпоти цих лотерей встановили світовий рекорд в півтора мільярда доларів в 2016 і 2018 роках відповідно.

Італійські лотереї менш відомі в Україні, але останнім часом дуже швидко набирають популярність. Не в останню чергу це пов'язано з новим рекордом, який зараз встановлює італійська лотерея №1 SuperEnalotto.

За результатами минулого тиражу SuperEnalotto виграшними номерами стали 6, 12, 22, 25, 29, 62 і додаткову кулю під номером 90. Нинішній джекпот італійської лотереї вже перевищив світовий рекорд, який до теперішнього моменту становив 177,8 мільйонів євро. Так далеко призовий фонд ще не заходив – з величезною ймовірністю приз виграють вже в найближчий вівторок.

Квиток на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон, але найбільше пощастило Мадонні.

Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь в грі.

SuperEnalotto – найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто – зареєструйтеся на сайті theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка в вашому особистому кабінеті.

Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.