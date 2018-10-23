Центральним матчем вівторка, 23 жовтня, у Лізі чемпіонів, стане гра "Манчестер Юнайтед" проти "Ювентуса". Пртистояння на "Олд Траффорд" можна буде переглянути і в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Увага до цього матчу буде прикута з тієї причини, що на "Олд Траффорд" проти "Манчестер Юнайтед" зіграє Кріштіану Роналду. При цьому протистоятиме він тренеру Жозе Моурінью.

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Матч в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Також гру МЮ – "Ювентус" можна переглянути і онлайн на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак доступ до відео вимагає реєстрації, а також платний.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу після закінчення гри.

Нагадаємо, матч "МАнчестер Юнайтед" – "Ювентус" відбудеться у вівторок, 23 жовтня. Початок матчу о 22:00.