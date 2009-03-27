Грузинська опозиція об’єднується.

Напередодні запланованих масових акцій протесту опоненти Саакашвілі у п’ятницю підписали маніфест єдності. Прихильники опозиції 9 квітня вийдуть на вулиці із вимогою відставки президента Міхаіла Саакашвілі та проведення дострокових парламентських і президентських виборів.У маніфесті йдеться, що акція протесту у Грузії матиме виключно мирний характер. Однак чинна влада дотримується іншої думки. Нагадаємо, цього тижня грузинські правоохоронці звинуватили опозицію у підготовці державного перевороту. Представники МВС показали відеозаписи, на яких двоє членів опозиційної партії ведуть переговори про придбання зброї і організації заколоту.Грузинська поліція також затримала низку членів партії “Демократичний рух - Єдина Грузія”, яку очолює екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Затриманих звинуватили в незаконному зберіганні зброї. У партії Бурджанадзе усі звинувачення відкидають і закидають владі намір дискредитувати та залякати опозицію.