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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Маніфест єдності

Фінансові ринки 18:40, 27 березня 2009 208

Грузинська опозиція об’єднується.

Напередодні запланованих масових акцій протесту опоненти Саакашвілі у п’ятницю підписали маніфест єдності. Прихильники опозиції 9 квітня вийдуть на вулиці із вимогою відставки президента Міхаіла Саакашвілі та проведення дострокових парламентських і президентських виборів.У маніфесті йдеться, що акція протесту у Грузії матиме виключно мирний характер. Однак чинна влада дотримується іншої думки. Нагадаємо, цього тижня грузинські правоохоронці звинуватили опозицію у підготовці державного перевороту. Представники МВС показали відеозаписи, на яких двоє членів опозиційної партії ведуть переговори про придбання зброї і організації заколоту.Грузинська поліція також затримала низку членів партії “Демократичний рух - Єдина Грузія”, яку очолює екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Затриманих звинуватили в незаконному зберіганні зброї. У партії Бурджанадзе усі звинувачення відкидають і закидають владі намір дискредитувати та залякати опозицію.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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