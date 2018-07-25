Марадона знову потрапив у скандал: впіймали п'яного за кермом

Легендарний екс-футболіст та голова правління брестського "Динамо" Дієго Марадона знову потрапив у скандальну хроніку. Цього разу Марадона не зумів дати інтерв'ю аргентинським журналістам.

Так, аргентинець вирушив на відпочинок додому, де місцевий телеканал хотів взяти у нього інтерв'ю, однак представники ЗМІ застали Марадону за кермом авто у нетверезому стані. Він ледь розмовляв.

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В розмові Марадона почав звинувачувати президента місцевої футбольної асоціації Клаудіо Тапію і футбольну владу країни в корупції, проте при цьому з великими труднощами підбирав слова.

Раніше Марадона неодноразово заявляв, що зав'язав з наркотиками у травні 2004 року.