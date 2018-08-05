Маріо Гомес оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини

Нападник "Штутгарта" Маріо Гомес завершив кар'єру в збірній Німеччини.

Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Мій час у збірній не завжди був простим, не завжди успішним, але таким гарним! Проте тепер час звільнити місце і дати багатьом молодим і талановитим хлопцям можливість здійснити свою мрію, отримати досвід і зробити все найкраще для збірної Німеччини. Втім, якщо у майбутньому тренер потребуватиме мене і я перебуватиму у хорошій формі, тоді, можливо, я повернуся у збірну, – написав він.

Зазначимо, що за національну команду 33-річний форвард виступав з 2007 року, в цілому провів 78 матчів і забив 31 гол. Тричі він їздив зі збірною на чемпіонати Європи та двічі – на чемпіонати світу.

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