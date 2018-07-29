Маріуполь – Десна: де дивитися матч УПЛ
Першим домашнім матчем для "Маріуполя" стане гра проти чернігівської "Десни". Тим, хто не зможе її відвідати, передбачена трансляція.
Гру транслюватиме канал "Футбол 2". Він буде доступний і онлайн, але трансляція платна: 29 гривень за перегляд матчів 24 години, і 59 гривень за доступ до трансляції цілий місяць.
Читайте також: Маріуполь – Десна: прогноз букмекерів на матч УПЛ
Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.
Нагадаємо, матч "Маріуполь" – "Десна" відбудеться у Маріуполі на стадіоні імені Бойка. Початок матчу о 19:30 годині.
Читайте також: "Шахтар" та "Динамо" проти новачків, бій претендентів на бронзу: анонс матчів 2-го туру УПЛ
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24