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Маріуполь – Десна: де дивитися матч УПЛ

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Маріуполь – Десна дивитися онлайн матч УПЛ 29 липня
Маріуполь – Десна дивитися онлайн матч УПЛ 29 липня

Першим домашнім матчем для "Маріуполя" стане гра проти чернігівської "Десни". Тим, хто не зможе її відвідати, передбачена трансляція.

 

Гру транслюватиме канал "Футбол 2". Він буде доступний і онлайн, але трансляція платна: 29 гривень за перегляд матчів 24 години, і 59 гривень за доступ до трансляції цілий місяць.

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Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, матч "Маріуполь" – "Десна" відбудеться у Маріуполі на стадіоні імені Бойка. Початок матчу о 19:30 годині.

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Теги: Новини спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
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