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Маріуполь – Десна: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Маріуполь – Десна прогноз букмекерів на матч УПЛ 29 липня
Маріуполь – Десна прогноз букмекерів на матч УПЛ 29 липня

"Маріуполь" у матчі проти новачка УПЛ "Десни" виглядає фаворитом. Однак маріупольці до цього провели важку гру на виїзді у Швеції в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Варто зазначити, що "Маріуполь" у грі проти "Юргордена" мав ще менше шансів, на думку букмекерів, аніж "Десна" у матчі проти маріупольців. Тим не менше, "Маріуполь" зіграв у нічию з "Юргорденом", і тепер доля путівки у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи вирішиться в Одесі.

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Саме через виснажливий матч, який перед тим зіграв "Маріуполь", букмекери не дають високі шанси на їх перемогу. Відтак коефіцієнт є доволі великий. PariMatch оцінив перемогу господарів поля в 2,14. У той час як на "Десну" – 3,70. Нічия у цій грі 3,20.

Інша ситуація у "Фаворит" – там майже зрівняні коефіцієнти команд з незначною перевагою для "Маріуполя". Їх перемога – 2,57, а перемога "Десни" – 2,86. Нічия – ті ж 3,20.

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Marathon bet все ж віддає перевагу "Маріуполю" – 2,28 на їх перемогу. На "Десну" коефіцієнт 3,50. На нічию – 3,15.

Нагадаємо, матч "Маріуполь" – "Десна" відбудеться у неділю, 29 липня. Початок о 19:30 годині.

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Теги: Новини спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
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