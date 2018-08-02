14:10
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Маріуполь – Юргорден: де дивитися матч Ліги Європи

196 Читать новость на русском
Маріуполь – Юргорден дивитися онлайн матч Ліги Європи
Маріуполь – Юргорден дивитися онлайн матч Ліги Європи

Матч між "Маріуполем" та "Юргоденом" в рамках кваліфікації Ліги Європи, відбудеться в четвер, 2 серпня. Команди зіграють в Одесі на стадіоні "Чорноморець", а матч розпочнеться о 20:00.

Читайте також: Маріуполь – Юргорден: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Транслюватиме матч на українському телебаченні канал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 19:55. З 19:15 на каналі в прямому ефірі працюватиме студія з експертами каналу. Після матчу о 21:55 вони проаналізують гру команди.

Трансляція з каналу буде доступна й онлайн. Однак трансляція платна: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний перегляд матчів.

Текстова трансляція матчу буде на Футбол24. Огляд матчу після закінчення гри – на сайті 24 Каналу.

Читайте також: Без Росії, але з українським Кримом: суперник "Маріуполя" випустив футболку до матчу в Україні

Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Юргорденом" відбудеться в Одесі у четвер, 2 серпня на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 20:00 годині.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гривна ослабла: почему и что будет дальше
сьогодні, 13:00 Гривна ослабла: почему и что будет дальше
Сергій Фурса
Хто з відомих українців відмовлявся від державних нагород
сьогодні, 12:34 Хто з відомих українців відмовлявся від державних нагород
Ірина Лаб'як
Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
сьогодні, 12:01 Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
Олександр Бабляк
Небезпечне тваринництво: чи врятує українців нове, проте застаріле законодавство
сьогодні, 09:01 Небезпечне тваринництво: чи врятує українців нове, проте застаріле законодавство
Тетяна Бучок
Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
сьогодні, 08:40 Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
Блог Медіа
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Збірна Росії після 12-річної перерви виграла Чемпіонат Європи з волейболу
 15 вересня 2013 , 11:52
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Профспілка футболістів Франції закликала не критикувати збірну, "Барсі" потрібен Берба
 19 листопада 2013 , 11:37
Російський коментатор: ЧС-2018 у Росії не відберуть, боюсь іншого - ніхто не приїде
 29 липня 2014 , 16:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук