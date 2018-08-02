Маріуполь – Юргорден: де дивитися матч Ліги Європи

Матч між "Маріуполем" та "Юргоденом" в рамках кваліфікації Ліги Європи, відбудеться в четвер, 2 серпня. Команди зіграють в Одесі на стадіоні "Чорноморець", а матч розпочнеться о 20:00.

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Транслюватиме матч на українському телебаченні канал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 19:55. З 19:15 на каналі в прямому ефірі працюватиме студія з експертами каналу. Після матчу о 21:55 вони проаналізують гру команди.

Трансляція з каналу буде доступна й онлайн. Однак трансляція платна: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний перегляд матчів.

Текстова трансляція матчу буде на Футбол24. Огляд матчу після закінчення гри – на сайті 24 Каналу.

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Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Юргорденом" відбудеться в Одесі у четвер, 2 серпня на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 20:00 годині.

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