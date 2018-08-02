"Маріуполь" переміг "Юргорден" та вийшов у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи

"Маріуполь" у матчі-відповіді проти "Юргордена" у кваліфікації Ліги Європи у першому таймі не міг забити у ворота суперника.

Однак маріупольців у цьому матчі влаштовувала і нульова нічия, адже у першому матчі у Швеції "Маріуполь" зіграв у нічию з "Юргорденом"

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У першому таймі найнебезпечнішими були моменти у Каріма Мрабті з "Юргордена", який небезпечно пробив зі штрафного. Він також мав шанс, коли в дотик закінчував атаку своєї команди. Але слабо і в руки воротарю.

У "Маріуполя" небезпечним моментом відзначився В'ячеслав Чурко, який пробивав з гострого кута. Але Андреас Ісакссон зіграв доволі надійно. У моменті Піхальонка він завдав удар повз ворота.

Голи у матчі команди забивали вже по перерві. Спочатку вперед вийшли номінальні господарі (нагадаємо, матч відбувався в Одесі, а не Маріуполі). Відзначився Олександр Піхальонок. Він пробив з-за меж штрафного майданчика. Допоміг йому рикошет від Ольссона, після чого м'яч полетів у протихід воротарю.

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Після цього гравці "Юргордена" почали більше тиснути на ворота Рустама Худжамова. І в одному з моментів їм вдалося забити. Аліу Баджі елегантно п'ятою в дотик переправив м'яч у ворота української команди.

Відтак команди зіграли в нічию 1:1 в основний час як і у Швеції, тож їм довелося грати екстра-тайм.

Ще до того, як команди зіграли 100 хвилин, "Маріуполь" знову вийшов вперед. Бикова збили у штрафному майданчику, і арбітр вказав на 11-метрову позначку. Вирок чітко реалізував Руслан Фомін, пробивши у правий від себе кут (воротар кинувся у протилежний).

На це "Юргорден" відповів подвійним моментом Баджі та Ольссона, але обидва рази виручав команду Худжамов.

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Варто зазначити, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Маріуполь" зіграє з переможцем пари "Бордо" – "Венстпілс".

Маріуполь – Юргорден 2:1

Голи: Піхальонок, 63, Фомін, 97 (пен) – Баджі, 77

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