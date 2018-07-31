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Маріуполь – Юргорден: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Маріуполь – Юргорден прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2 серпня 2018 року
Маріуполь – Юргорден прогноз букмекерів на матч Ліги Європи 2 серпня 2018 року

Футбольний клуб "Маріуполь" у четвер, 2 серпня, зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Суперником буде шведський "Юргорден".

 

Ще перед першим матчем "Маріуполь" не був серед фаворитів цієї пари – ні щодо гри у Швеції, ні щодо проходу у наступний раунд кваліфікації загалом. Але українська команда зуміла зіграти у нічию в першому матчі. Правда після цього "Маріуполь" зазнав принизливої поразки на домашньому стадіоні від "Десни" в чемпіонаті України. Відтак букмекери й надалі вважають, що саме "Юргорден" має більше шансів у цій парі.

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У William Hill коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" виставили на рівні 3,40. На "Юргорден" приймають з показником 2,15. Нічия у матчі – 3,30.

PariMatch на "Маріуполь" дає коефіцієнт 3,55. На їх суперників – 2,10. Нічия в основний час – 3,10. Варто додати, що букмекери покращили коефіцієнти на прохід української команди у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Однак не на багато. Якщо перед тим вони приймали ставки з коефіцієнтом 2,31, то перед матчем в Україні прохід "Маріуполя" оцінюється в 2,18. Щодо "Юргордена", то з 1,57 коефіцієнт піднявся до 1,63.

"Фаворит" теж не надто вірить у перемогу "Маріуполя" – коефіцієнт 3,40. Перемога "Юргордена" – 2,13. Нічия у матчі – 3,25. Однак у цій букмекерській конторі були змушені більше опустити коефіцієнт на прохід "Маріуполя" у наступний раунд – з 3,00 перед матчем у Швеції до 2,12 перед грою в Одесі. Щодо "Юргордена", то тепер коефіцієнт на їх прохід – 1,67 (був 1,35)

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Marathon bet ставки на перемогу "Маріуполя" приймає з коефіцієнтом 3,68. Шанси "Юргордена" на перемогу – 2,15. Нічия у матчі – 3,28. Після матчу у Стокгольмі їх експерти теж покращили шанси української команди на прохід в наступне коло – 2,22 (було 2,50). Шанси "Юргордена" пройти "Маріуполь" оцінені в 1,66 (було 1,533)

Нагадаємо, матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Маріуполем" та "Юргорденом" відбудеться в четвер, 2 серпня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 20:00. "Маріуполь" планував проводити матчі кваліфікації у рідному місті, але в УЄФА не дозволили.

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Теги: Новини спорту ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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