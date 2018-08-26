"Маріуполь" зіграв у результативну нічию з ФК "Львів"

"Маріуполь" вдома не реалізував пенальті та не зміг перемогти ФК "Львів". Матч завершився з результативною нічиєю – 2:2.

Маріуполь – Львів 2:2

Голи: Пихальонок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45+2, Бруно, 51

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Матч видався дуже видовищним і багатим на моменти, але рахунок у поєдинку відкрився тільки під завісу першого тайму, коли після подачі кутового від "містян" Вадим Парамонов виявився першим на м'ячі і з близької відстані головою пробив у сітку воріт.

Цікаво, що у першому таймі "Львів" міг відзначитись двічі, але не реалізував пенальті. На 6-й хвилині Бесір Демір трохи підштовхнув Тейлора в штрафному майданчику і суддя матчу вказав на 11-метрову позначку. Пенальті пробивав Бруно, проте Рустам Худжамов парирував удар в правому нижньому кутку.

Друга половина зустрічі подарувала вболівальникам справжню гольову перестрілку. На початку тайму Пихальонок сильним ударом у центрі штрафного майданчика зрівняв рахунок у зустрічі. Але львів'яни швидко змогли відновити перевагу, коли Бруно після навісу від Тейлора з правого краю не схибив – 1:2.

На 59-й хвилині господарі встановили остаточний рахунок на табло. Руслан Фомін головою скинув м'яч на В'ячеслава Чурка, який виявився один на один з воротарем гостей і сильно пробив у сітку воріт.

Наприкінці матчу маріупольці залишилися у меньшості. Арбітр матчу видалив Валерія Федорчука за грубу гру.

Отже, "Маріуполь" та "Львів" здобули по одному очку та перебувають на 11-му та 9 місцях відповідно.

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