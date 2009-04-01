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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Марка з Сімпсонами

18:21, 1 квітня 2009 212

Пошта облюбувала Сімпсонів.

Як повідомляє BBC News, поштова служба Сполучених Штатів випустить марки із зображенням героїв легендарного мультиплікаційного серіалу. Серія з Сімпсонами складатиметься із п’яти марок, на яких будуть намальовані Гомер, Мардж, Барт, Ліза та Меґґі. За зменшене зображення веселої родини Сімпсонів треба буде заплатити усього 44 американських центи.Над виглядом марок власноруч працював творець легендарного шоу Мет Грюнінг. Відомо, що серія з’явиться на офіційному сайті Американської поштової служби вже 9 квітня. Коли марки поступлять у продаж, поштова служба ще не визначила.Випуск серії марок із Сімпсонами присвячений 20-тирічюю легендарного мультика. А працівники американської пошти сподіваються, що ця серія привабить до філателії і молодше покоління, адже марки з Сімпсонами стануть першими із зображенням будь-яких мультиплікаційних героїв.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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