Кохана в захваті від тварин? Найкращий спосіб вразити її - подарувати таку омріяну собаку.

Саме так і вчинив головний герой фільму "Марлі і я". Та молода пара не очікує, що з маленьким пухнастим клубочком буде так складно. Вже з перших днів, новий чотирилапий член сім'ї, якого на ім’я Марлі, демонструє, хто у домі хазяїн. В основі фільму збірка мемуарів журналіста Джона Грогана. Свого часу його книга "Марлі і я - життя та любов з найгіршою собакою світу" стала бестселером у США. В якості режисера продюсери зупинились на кандидатурі Девіда Френкела, відомого глядачам за фільмом "Диявол носить Прада".В головних ролях чудовий акторський дует - Дженіфер Аністон та Оуен Уілсон. Також у фільмі можна побачити Алана Аркіна, Хейлі Беннетта та Роберта Базіка. Касові збори у світі вже склали понад як 145 мільйонів доларів. Комедійна стрічка "Марлі і я" в українських кінотеатрах з’явиться незабаром.