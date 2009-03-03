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"Марлі та я"

14:16, 3 березня 2009 185

Дженніфер Аністон та Оуен Вілсон відвідали лондонську прем’єру нової стрічки Девіда Френкела "Марлі та я".

Автор драматичної комедії "Диявол носить Прада" й цього разу не зрадив своїм смакам і вклав у історію не менше "сміху та сліз". В основі стрічки - бестселер американського журналіста Джона Грогана про "найпроблемнішого на світі пса".Оуен Вілсон (актор): "Перш за все, історія знята за мотивами книги, яку обожнюють мільйони. До того ж, на мою думку, ця історія дуже буденна, весела та зрозуміла кожному."Дженніфер Аністон (акторка): "Більшість людей виходячи з кінотеатру після сеансу зможуть сказати: так, це про мене, я крізь це вже пройшов."Спершу лабрадор Марлі був звичайним милим кудлатим щеням. Проте, з часом собака перетворився на неконтрольовану "катастрофу" в домі. Як упораються з проблемним псом головні герої стрічки, український глядач матиме змогу на власні очі побачити вже 12 березня.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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