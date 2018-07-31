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Марс наблизиться до Землі: NASA влаштувало онлайн-трансляцію

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Марс наблизиться до Землі
Марс наблизиться до Землі / planetside.co.uk

31 липня Марс наблизиться до Землі на відстань 57,8 мільйонів кілометрів – це називається великим протистоянням планет.

Про це сказано на офіційному сайті NASA.

Відтак, Марс буде здаватися суперяскравим, тож його можна буде побачити у нічному небі.

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Земля і Марс мають еліптичні орбіти і трохи нахилені одна до одної, тож зближення, що відбуваються між планетами, неоднакові.

Мінімальна відстань від Землі до Марса становить приблизно 55,75 мільйонів кілометрів – це відбувається вкрай рідко. Востаннє планети зближалися на таку відстань майже 60 тисяч років тому, а наступного разу така відстань між планетами буде в 2287 році.

Марс наблизиться до Землі: онлайн-трансляція 

З 27 по 30 липня точка на орбіті Марса наблизиться до Землі і буде найближчою до Землі 31 липня. Така ситуація називається великим протистоянням планет.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: 24 Канал
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