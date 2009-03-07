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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Марш порожніх каструль

17:12, 7 березня 2009 344

"Марш порожніх каструль" влаштували жінки Криму.

Таким чином вони протестували проти збільшення цін на продукти харчування та зниження рівня життя. Кожна зі 100 протестувальниць тримала в руках каструлю з черпаком або ложкою. Грюкаючи усім цим посудом, мітингувальниці пройшли кілька кварталів.Біля будівлі Представництва Президента України в Криму жінки провели мітинг. На паркані представництва повісили подарунки українській владі - порожні торби, каструлі, вінки та чоботи.Іраїда Сєлєзньова (учасниця маршу): "Від безвиході. 600 гривень пенсія, 230 треба віддати за квартиру, 200 на ліки. Можна прожити на 200 гривень?"Надія Кравець (учасниця маршу): "Проти Тимошенко теж, але і проти Президента. Вони обоє роблять вигляд, що посварилися, а все роблять разом".Учасниці маршу закликали українських політиків сісти за стіл переговорів та оголосити імпічмент Президенту Віктору Ющенку. Для цього вони навіть прийняли відповідне звернення, під яким зібрали кілька десятків підписів. Документ повісили на паркані поруч з подарунками владі. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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