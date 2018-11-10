Маршрутка з пасажирами зіткнулася з позашляховиком у Києві: є госпіталізовані

Удень 9 листопада у Києві поблизу станції метро "Нивки" на перетині вулиць Саратівської та Краснодарської сталося зіткнення позашляховика із маршруткою №540. Внаслідок аварії постраждала жінка, відтак її терміново було госпіталізовано.

Про це повідомив dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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Зіткнення маршрутки з позашляховиком сталося на перетині вулиць Саратівської та Краснодарської

"Джип хотів проскочити, але не вийшло. ДТП з постраждалими у Києві на перетині Саратівської та Краснодарської. Зіткнулися маршрутка №540 та позашляховик. Постраждала жінка, негайно її було госпіталізовано. На місці працювали поліція та "швидка", – мовиться у дописі.



Унаслідок ДТП постраждала жінка: її було госпіталізовано

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Львові у заповнений автобус на великій швидкості в’їхав легковик. На щастя, у підсумку ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, натомість сам транспортний засіб зазнав певних пошкоджень. Щодо винуватця ДТП, то він після інциденту втік.