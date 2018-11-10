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      Маршрутка з пасажирами зіткнулася з позашляховиком у Києві: є госпіталізовані

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      У Києві маршрутка зіткнулася з позашляховиком: постраждала жінка
      У Києві маршрутка зіткнулася з позашляховиком: постраждала жінка / dtp.kiev.ua

      Удень 9 листопада у Києві поблизу станції метро "Нивки" на перетині вулиць Саратівської та Краснодарської сталося зіткнення позашляховика із маршруткою №540. Внаслідок аварії постраждала жінка, відтак її терміново було госпіталізовано.

      Про це повідомив dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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      ДТП, Київ. маршрутка, транспорт, потерпілі
      Зіткнення маршрутки з позашляховиком сталося на перетині вулиць Саратівської та Краснодарської

      "Джип хотів проскочити, але не вийшло. ДТП з постраждалими у Києві на перетині Саратівської та Краснодарської. Зіткнулися маршрутка №540 та позашляховик. Постраждала жінка, негайно її було госпіталізовано. На місці працювали поліція та "швидка", – мовиться у дописі.

      ДТП, Київ. маршрутка, транспорт, потерпілі
      Унаслідок ДТП постраждала жінка: її було госпіталізовано 

      Нагадаємо, наприкінці жовтня у Львові у заповнений автобус на великій швидкості в’їхав легковик. На щастя, у підсумку ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, натомість сам транспортний засіб зазнав певних пошкоджень. Щодо винуватця ДТП, то він після інциденту втік.

      Теги: Новини України Транспорт Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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