Мар'ян Швед вкотре визнаний найкращим гравцем туру УПЛ

Експертна рада української Прем'єр-ліги визначила кращого гравця серед усіх, які взяли участь в матчах 14-го туру чемпіонату України.

За підсумками голосування перемогу здобув нападаючий "Карпат" Мар'ян Швед. У поєдинку з "Олімпіком" "Карпати" перемогли з рахунком 1:2, а Швед забив гол з пенальті та віддав результативну передачу.

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Також зазначимо, що він на один бал випередив півзахисника "Шахтаря" Тайсона.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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