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      Мар'ян Швед вкотре визнаний найкращим гравцем туру УПЛ

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      Швед – найкращий гравець 14 туру УПЛ
      Швед – найкращий гравець 14 туру УПЛ / УПЛ

      Експертна рада української Прем'єр-ліги визначила кращого гравця серед усіх, які взяли участь в матчах 14-го туру чемпіонату України.

      За підсумками голосування перемогу здобув нападаючий "Карпат" Мар'ян Швед. У поєдинку з "Олімпіком" "Карпати" перемогли з рахунком 1:2, а Швед забив гол з пенальті та віддав результативну передачу.

      Читайте також: "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ

      Також зазначимо, що він на один бал випередив півзахисника "Шахтаря" Тайсона.

      До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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