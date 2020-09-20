Водій легкового автомобіля в'їхав у зупинку для громадського транспорту. Трапилося це у Маріуполі. Є постраждалі внаслідок інциденту.

Про подію повідомили на офіційній сторінці патрульної поліції у Донецькій області.

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Деталі інциденту

Водій автомобіля марки Ford Scorpio врізався у зупинку на вулиці Гоголя у Маріуполі. За попередньою версією, він не впорався з керуванням. Автівка виїхала за межі проїзної частини дороги.



Аварія трапилась на вулиці Гоголя / Фото патрульна поліція Донеччини

Потім водій врізався в автобусну зупинку, на якій стояли 2 жінки. Він на них наїхав. Як наслідок ДТП, жінки отримали поранення та численні тілесні ушкодження. Зараз їм надають допомогу медики.



На зупинці було 2 жінки / Фото патрульна поліція Донеччини

Більше деталей правоохоронці поки не повідомляють. Відомо лише, що на місці працюють інспектори та медики. У якому стані був воді – також не вказано.



Водій наїхав на зупинку / Фото патрульна поліція Донеччини