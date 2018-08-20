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Маск відмовився змінювати модель управління компанією Tesla

164 Читать новость на русском
Ілон Маск
Ілон Маск / Wccftech

Один із співзасновників та генеральний директор компанії Tesla відмовився змінювати стиль управління компанією. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter, відповівши таким чином на лист члена ради директорів Uber Technologies Аріанни Хаффінгтон.

Про це повідомляє "Ліга.Бізнес".

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Зазначимо, 17 серпня Хаффінгтон написала відкритого листа Маску у відповідь на його інтерв'ю газеті The New York Times, в якому закликала його змінити стиль управління компанією, звинувативши в застарілому, антинауковому і жахливо неефективному підході до використання людської енергії.

Ford і Tesla – єдині американські автомобільні компанії, які уникли банкрутства. Я тільки що повернувся додому з заводу. Ви вважаєте, що це (зміна стилю управління – ред.) можливий підхід. Це не так,
– написав Маск у відповідь.

В інтерв'ю виданню очільник Tesla розповів, що він працює по 120 годин на тиждень, а іноді і по 3-4 дні не покидає завод. Також він поскаржився, що останній рік став для нього "найважчим і болючим" за всю кар'єру. За його словами, свій 47 день народження він відсвяткував на роботі, а також всю ніч і день після нього, і після цього ледве встиг на весілля брата.

Хаффінгтон розкритикувала такий підхід до ведення бізнесу.

Це схоже на спробу запустити нас в наше майбутнє чистої енергії (або в космос) з вугільним паровим двигуном. Це просто не спрацює,
– заявила вона.

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За даними Blоomberg, після інтерв'ю Ілона Маска акції Tesla впали на 8,9%, що є антирекордом за останні два роки.

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Теги: Техно Штучний інтелект Ілон Маск Tesla
Джерело: 24 Канал
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