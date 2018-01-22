Масова бійка спалахнула в аеропорту Німеччини: названо учасників сутички
У понеділок, 22 січня, в аеропорту німецького Ганновера сталася масова бійка за участю 180 осіб. Учасниками сутички стали турки та курди.
Про це повідомляє Focus.
За попередньою інформацією, причиною бійки стала акція протесту курдів у терміналі В проти турецької військової операції в Сирії.
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Турецькі пасажири напали на учасників протесту. Працівники повітряної гавані розборонили сутичку. В результаті інциденту серйозно ніхто не постраждав.
У поліції повідомили, що проти 20 осіб були застосовані газові балончики. Ситуація перебуває під контролем правоохоронців.
Зазначається, що випадки демонстрацій і дрібного хуліганства відзначалися також у самому Ганновері та інших містах Німеччини.