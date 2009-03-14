Масова націоналізація

Автошляхи та транспортні вузли Венесуели стали власністю держави.

Президент Венесуели Уго Чавес націоналізував всі аеропорти, автотраси та морські порти країни. Відповідний законопроект підтримав парламент країни. Новий закон позбавить місцеві бюджети суттєвої частини прибутків, адже відтепер штати та муніципалітети не зможуть встановлювати тарифи за використання швидкісними магістралями та іншими транспортними вузлами.Прихильники Уго Чавеса стверджують, що всі ці об'єкти мають стратегічне значення і повинні належати державі. Водночас, опозиція вважає, що новий закон лише посилить владу президента. Зазначимо, минулого року Чавес перевів під контроль держави лікарні та стадіони у штатах, де перемогли його опоненти. Окрім того було націоналізовано власність деяких закордонних компаній, які працюють у Венесуелі.