Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці спалахнула пожежа. Втім, загоряння вдалося швидко ліквідувати.
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Евакуація людей в Одесі
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що на місцях влучання працюють екстрені служби зокрема й патрульні поліцейські. Вони евакуювали мешканців, надали всю необхідну допомогу, регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.
Маємо бути готові до різних можливих сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях – ми все це подолаємо разом і вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода – вічні,
– наголосив Білошицький.
Наразі відомо про загибель 3 людей, зокрема ще 26 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами й досі можуть перебувати люди.
Масований обстріл України: скільки людей постраждало
- Станом на 13:00 29 грудня Національна поліція зафіксувала 51 ворожий обстріл. Наразі в Україні вже 20 загиблих та 132 поранених. В Офісі Генпрокурора раніше повідомляли про 16 загиблих та 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей – 6 та 8 років. У Києві загинули 3 людей, 24 – поранені.
- У Дніпрі внаслідок обстрілу окупантами по території України відомо про загибель 5 осіб, ще 28 – отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський. У Харківській області загинуло 3 людини, 13 громадян поранені. На Запоріжжі внаслідок ракетних обстрілів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Шестеро людей загинуло, 12 отримали поранення.
- Водночас на Одещині відомо про двоє загиблих, 27 поранених внаслідок влучання в житлові будинки. Під завалами досі можуть перебувати люди. У Львівській області пошкоджено багатоквартирні будинки, цивільну інфраструктуру, 13 житлових будинків, будівлі 2 навчальних закладів, а також транспортні засоби. Наразі відомо, що 1 людина загинула, 24 – зазнали поранень.