Масові безлади у столиці Молдови.

В Кишиневі акція протесту проти фальсифікації результатів виборів до парламенту переросла в масові заворушення. За повідомленням місцевих інформагенцій, учасники демонстрації закидали резиденцію президента країни камінням та яйцями, а також розгромили будівлю парламенту. Протестувальники вимагають негайної відставки президента Молдови та скасування результатів парламентських виборів. Також повідомляють про численні сутички демонстрантів з правоохоронцями, в них постраждало декілька десятків осіб. Нагадаємо, на парламентських виборах, які відбулися минулої неділі, партія комуністів на чолі з президентом країни Владіміром Вороніним отримала 50% голосів виборців. Опозиційні партії заявили про фальсифікацію результатів виборів та закликали населення країни до масових протестів.