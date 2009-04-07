Масові заворушення

Демонстранти підпалили будівлю парламенту в Кишиневі.

Кишинів у вогні! Протестувальники під час масових безладів у молдавській столиці підпалили будівлю парламенту країни та побили у ній вікна. Крім того демонстранти захопили адміністрацію президента Молдови, яку раніше також підпалили. Між протестувальниками та поліцією відбулися сутички. За даними "РІА Новості", у них вже постраждали декілька сотень осіб. Місцеві ЗМІ повідомляють навіть про загибель учасниці акцій протесту. Задля приборкання розбурханого натовпу поліцейські застосували водомети та світлошумові гранати. У зв’язку з подіями у Кишиневі верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики Хав’єр Солана закликав учасників акції протесту припинити протистояння з правоохоронцями. Тим часом влада Молдови та лідери опозиційних партій домовилися про проведення перерахунку голосів, які стали причиною масових заворушень. Щоправда згодом один з опозиційних лідерів виступив з вимогою провести нові вибори до парламенту країни. У зв’язку з цим опозиціонер закликав демонстрантів не припиняти акцій протесту аж до проведення перевиборів. Нагадаємо, опозиційні партії Молдови заявили про фальсифікацію результатів виборів до парламенту, які відбулися минулої неділі. На них партія комуністів на чолі з президентом Молдови Владіміром Вороніним отримала 50 відсотків голосів. У зв’язку з цим опозиція закликала населення країни до акцій протесту.