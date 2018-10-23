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      Масштабна ДТП в центрі Києва: підйомний кран протаранив 18 автівок

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      На бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася резонансна ДТП, у якій пошкоджено понад півтора десятка автомобілів.

      Аварія сталась біля бізнес-центру "Парус".

      Дивіться також: Українські футболісти потрапили в аварію під Києвом, є постраждалі: фото

      Автомобільний кран протаранив одразу кільканадцять автомобілів у центрі Києва.

      Дивіться відео з місця події:

       

      У спільноті "Київ Оперативний" інформують, що в автокрана не спрацювали гальма і внаслідок зіткнення з легковиками є постраждалі.

      Очевидці публікують фото та відео з місця аварії, де видно, що деякі пошкоджені автомобілі буквально "сплюснулись" один об одний.

      На місці працює поліція та прибули медики.

      ДТП повністю заблокувало рух у сторону бізнес-центру "Парус".

      Як виглядає місце зіткнення з висоти, показали у соцмережах.

      ДТП Київ Парус
      ДТП з автомобільним краном у Києві/Facebook

      Дивіться відео з місця аварії з автокраном в центрі Києва вранці 23 жовтня:

      Кореспондент 24 Каналу з місця події повідомив, що внаслідок зіткнення пошкоджено 18 автомобілів.

      Одна дівчина була ушпиталена, ще одна особа від госпіталізації відмовилась.

      Як інформує прес-служба поліції, за словами водія автокрану, у вантажівки відмовили гальма.

      За даними правоохоронців, загалом до медиків звернулось троє осіб – двом з них надали допомогу на місці аварії.

      До слова, 22 жовтня біля Дарницького мосту у Києві перекинулась військова вантажівка.

      Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Аварії та ДТП Аварія з краном у Києві
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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