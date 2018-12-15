Масштабна пожежа в Одесі, горить відділення "Нової пошти": фото, відео

В Одесі 15 грудня виникла масштабна пожежа. Загоряння виникло у будівлі, де розташоване відділення "Нової пошти" на Миколаївській дорозі.

Про це інформує "Думская".

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За інформацією видання, спалахнув будинок, у якому розташоване відділення "Нової пошти", шиномонтаж і меблевий склад. Про жертв та постраждалих інформації немає.



Пожежа в Одесі



Пожежа в Одесі

У прес-службі "Нової пошти" кажуть, що осередок займання розташований на даху, начебто спалахнули приміщення, які не мають жодного відношення до поштового відділення. Поки що невідомо, наскільки сильно постраждала будівля зсередини. Станом на 14:00 у будівлі обвалився дах.

Так, на Миколаївській дорозі в обидва боки утворилися затори. На місці інциденту рятувальники розгорнули штаб, там працює декілька підрозділів пожежників.

Дивіться відео: в Одесі спалахнула масштабна пожежа