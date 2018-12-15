17:21
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна
      Вєсті Кремля
      23:01, 14 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сутність Рибалки. Фігове правосуддя
      Вєсті.UA
      22:19, 14 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Масштабна пожежа в Одесі, горить відділення "Нової пошти": фото, відео

      1970 Читать новость на русском
      В Одесі спалахнула масштабна пожежа
      В Одесі спалахнула масштабна пожежа / Думская

      В Одесі 15 грудня виникла масштабна пожежа. Загоряння виникло у будівлі, де розташоване відділення "Нової пошти" на Миколаївській дорозі.

      Про це інформує "Думская".

      Читайте також: На Львівщині загорівся резервуар з нафтою

      За інформацією видання, спалахнув будинок, у якому розташоване відділення "Нової пошти", шиномонтаж і меблевий склад. Про жертв та постраждалих інформації немає. 

      пожежа в Одесі пожежа на Миколаївській дорозі пожежа
      Пожежа в Одесі

      Пожежа в Одесі
      Пожежа в Одесі

      У прес-службі "Нової пошти" кажуть, що осередок займання розташований на даху, начебто спалахнули приміщення, які не мають жодного відношення до поштового відділення. Поки що невідомо, наскільки сильно постраждала будівля зсередини. Станом на 14:00 у будівлі обвалився дах.

      Так, на Миколаївській дорозі в обидва боки утворилися затори. На місці інциденту рятувальники розгорнули штаб, там працює декілька підрозділів пожежників.

      Дивіться відео: в Одесі спалахнула масштабна пожежа

       

      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 280
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4188
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 10:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 5937
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      14 грудня , 13:30 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 26285
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Лукашенко сьогодні прибуде в Україну
       21 грудня 2014 , 06:48
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Ярмоленко: Після перемоги над Туреччиною нас теж носили на руках, а потім в Ісландії опустили на землю
       8 вересня , 15:33
      Українець вийде у стартовому складі на матч Кубка Іспанії
       4 грудня , 12:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук