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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Масштабні протести

Фінансові ринки 16:36, 28 березня 2009 296

Тисячі людей на вулицях Лондона.

В акції протесту напередодні саміту "великої двадцятки " беруть участь профспілки, антиглобалісти, захисники довкілля та правозахисники - загалом близько 150 різних організацій та рухів. Очікується, що загалом до маршу долучаться до 20 тисяч осіб.Таким чином це будуть наймасштабніші протести з часу початку війни в Іраку у 2003 році. Акція відбувається під гаслом "люди передусім ". Демонстранти вимагають від світових лідерів активізації зусиль у боротьбі з фінансовою кризою, безробіттям та змінами клімату.До початку саміту "великої двадцятки ", який стартує у Лондоні 2 квітня, у Великобританії відбудеться декілька акцій протесту. У зв’язку з цим правоохоронці вживають посилених заходів безпеки. За порядком під час форуму стежитимуть більше 10 тисяч поліцейських. Влада британської столиці також вирішила перекрити частину доріг Лондона.У посиленій готовності - лікарні міста. На саміт до Лондона з’їдуться лідери 20 найбільш розвинених країн, а також глави Центробанків, міністри фінансів та чільники МЗС. У саміті також візьме участь низка міжнародних організацій. Головна тема саміту - координація дій у боротьбі із фінансовою кризою. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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