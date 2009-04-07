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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Масштабні звільнення

21:46, 7 квітня 2009 249

Британський банк Royal Bank of Scotland звільнить ще більш ніж 9 тисяч працівників.

Про це йдеться в офіційній заяві фінустанови. Половина скорочень припаде саме на Велику Британію. Масштабні звільнення - частина плану RBS зі зменшення видатків, у результаті чого банк має зекономити 2,5 млрд. фунтів стерлінгів протягом 3 років. Така економія дозволить йому повернути частину коштів, отриманих від держави в якості допомоги. Загалом уряд позичив Royal Bank of Scotland 24 млрд. фунтів стерлінгів. Цього року банк вже звільнив 2 тисячі 700 осіб, загалом штат компанії у всьому світі налічує 45 тис. людей. RBS належить до тих провідних банків Європи, які найсильніше постраждали від фінансової кризи. Маючи багато неліквідних активів, банк втратив десятки млрд. фунтів стерлінгів, лише за рік його акції подешевшали більше ніж у 10 разів. Значно ускладнило ситуацію поглинання конкурента - голландського банку ABN Amro. Після того, як Royal Bank of Scotland опинився на межі банкрутства, держава була змушена провести його часткову націоналізацію, викупивши 70% акцій. Це був другий з початку кризи перехід банку під державний контроль - після націоналізації Northern Rock. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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