Масштабну пожежу у Нью-Йорку влаштувала дитина

Пожежа у будинку в нью-йоркському Бронксі, в якій загнули люди, виникла через забавки трирічної дитини з кухонною плитою.

Про це заявив начальник пожежної служби міста Даніель Нігро, повідомляє AFP.

У нью-йоркському районі Бронкс 29 грудня горів п'ятиповерховий житловий будинок. Жертвами пожежі стали 12 осіб.

З’ясувалося, що пожежа почалася на кухні у квартирі на першому поверсі. Коли спалахнуло полум’я, матір дитини схопила 2 своїх дітей і втекла, залишивши двері квартири відчиненими. Вогонь миттєво поширився будівлею.

Читайте також: Відомий іспанський курорт заполонили пожежі: фото, відео

За словами начальника пожежної служби міста, у жителів будинку було мало часу, щоб відреагувати.

Незважаючи на те, що рятувальники почали гасити пожежу уже через кілька хвилин, 5 людей загинуло у вогні, ще 7 – у лікарнях. Загалом у ліквідації пожежі взяли участь 160 рятувальників.

За даними поліції, серед загиблих є 3 дівчаток віком 1, 2 і 7 років, невідомий поки хлопчик і 19-річна дівчина.