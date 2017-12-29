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Масштабну пожежу у Нью-Йорку влаштувала дитина

22:13, 29 грудня 907 Читать новость на русском
Пожежа у Бронксі
Пожежа у Бронксі / Фото з вільних мереж

Пожежа у будинку в нью-йоркському Бронксі, в якій загнули люди, виникла через забавки трирічної дитини з кухонною плитою.

Про це заявив начальник пожежної служби міста Даніель Нігро, повідомляє AFP.

У нью-йоркському районі Бронкс 29 грудня горів п'ятиповерховий житловий будинок. Жертвами пожежі стали 12 осіб.

З’ясувалося, що пожежа почалася на кухні у квартирі на першому поверсі. Коли спалахнуло полум’я, матір дитини схопила 2 своїх дітей і втекла, залишивши двері квартири відчиненими. Вогонь миттєво поширився будівлею.

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За словами начальника пожежної служби міста, у жителів будинку було мало часу, щоб відреагувати.

Незважаючи на те, що рятувальники почали гасити пожежу уже через кілька хвилин, 5 людей загинуло у вогні, ще 7 – у лікарнях. Загалом у ліквідації пожежі взяли участь 160 рятувальників.

За даними поліції, серед загиблих є 3 дівчаток віком 1, 2 і 7 років, невідомий поки хлопчик і 19-річна дівчина.

Теги: США Пожежа Нью-Йорк Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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