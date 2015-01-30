Матч дня. "Челсі" - "Манчестер Сіті"

Поєдинок, на який очікує вся Англія. Чи зуміє чилієць призупинити чемпіонську ходу португальця. У центральному матчі 23-го туру Прем'єр Ліги "Челсі" прийматиме "Манчестер Сіті".

Експерти віддають перевагу господарям Стемфорд Брідж: перемога "Челсі" оцінена балом 2,01. Виїзний тріумф "Манчестер Сіті" прирівнюється як 4:1. На думку користувачів сайту Football24.ua гра завершиться нічийним результатом 1-1.

В разу успішної гри підопічних Моурінью сині відрвуться від міщан на вісім очок. Перомога ж сіті дозволить Пелегріні і компанії скоротити відставання від лодндонців до двох балів. На непоступливість суперників вказують і очні побачення. В останніх пяти матчах рівновага - по дві перемоги, дві поразки і нічия. Як буде цього разу, дізнаємось 31-го січня. Поєдинок "Челсі" - "Манчестер сіті" розпочнеться о 19-30.