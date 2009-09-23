Adidas і Puma припинили давню ворожнечу, що тривала 60 років.

Примирилися компанії - виробники спортивного одягу на футбольному полі, підчас товариського матчу у німецькому місті Херцогенаурах де розташовані обидві штаб-квартири. Матч завершили з рахунком 7-5, але переможця так і не визначили - в кожній з команд грали як представники Puma так і Adidas.Нагадаємо, ворожнеча між двома німецькими лідерами з виробництва спортивного одягу та інвентарю, розпочалась ще у 40-х роках XX століття. Однак згодом брати-засновники Аді та Рудольф Десслери розсварилися через політичні питання та розділили родинний бізнес з пошиття високоякісного спортивного взуття на дві компанії. Зрештою, особиста ворожнеча переросла і у корпоративне протистояння.Тепер, схоже компанії поставили бізнес інтереси вище своїх принципів. Тимпаче, що серед власників Adidas і Puma нині немає ані прямих нащадків братів Дасслерів, ні їхніх родичів чи близьких. Puma контролюється французьким консорціумом PPR, а коло власників Adidas надто розпорошене. Товариський матч компанії провели на честь впровадженого у 80-х роках ООН "Дня миру".