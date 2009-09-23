16:15
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Матч миру

      249

      Adidas і Puma припинили давню ворожнечу, що тривала 60 років.

      Примирилися компанії - виробники спортивного одягу на футбольному полі, підчас товариського матчу у німецькому місті Херцогенаурах де розташовані обидві штаб-квартири. Матч завершили з рахунком 7-5, але переможця так і не визначили - в кожній з команд грали як представники Puma так і Adidas.Нагадаємо, ворожнеча між двома німецькими лідерами з виробництва спортивного одягу та інвентарю, розпочалась ще у 40-х роках XX століття. Однак згодом брати-засновники Аді та Рудольф Десслери розсварилися через політичні питання та розділили родинний бізнес з пошиття високоякісного спортивного взуття на дві компанії. Зрештою, особиста ворожнеча переросла і у корпоративне протистояння.Тепер, схоже компанії поставили бізнес інтереси вище своїх принципів. Тимпаче, що серед власників Adidas і Puma нині немає ані прямих нащадків братів Дасслерів, ні їхніх родичів чи близьких. Puma контролюється французьким консорціумом PPR, а коло власників Adidas надто розпорошене. Товариський матч компанії провели на честь впровадженого у 80-х роках ООН "Дня миру".
      blog_ava
      Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: опитування
      сьогодні
      3586
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      сьогодні , 16:03 Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      Марія Бондар 35
      Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
      сьогодні , 15:23 Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки
      Марта Вересюк 7
      Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
      сьогодні , 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
      Станіслав Безушко
      ПАРЄ давно потрібно "похоронити", – експерт
      сьогодні , 14:30 ПАРЄ давно потрібно "похоронити", – експерт
      Наталя Ромашова 6
      Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      сьогодні , 13:00 Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць
      Світлана Попова 956
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук