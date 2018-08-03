17:55
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Матч за Суперкубок України з футзалу відбудеться у Львові

43 Читать новость на русском
Матч за Суперкубок України з футзалу відбудеться у Львові

Матч за Суперкубок України з футзалу, який розіграють чемпіон України херсонський "Продексім" та віце-чемпіон і володар Кубку України львівська "Енергія", відбудеться у Львові.

Поєдинок за Суперкубок України відбудеться у суботу, 8 вересня, у Палаці спорту "Галичина". Початок матчу заплановано на 13:00. Відповідне рішення прийнято президією Асоціації футзалу України.

Читайте також: Двоє українських футболістів потрапили до переліку топ-50 талантів в Європі

Варто зазначити, що це буде дванадцятий розіграш Суперкубку України. Окрім Львова, на його проведення претендували у на Сумщині.

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футзал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
сьогодні, 17:27 Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
1185
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сьогодні, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
О самом страшном преступлении против режима в России
сьогодні, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради
сьогодні, 14:47 Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради
Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
сьогодні, 13:01 Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
Яніна Ткачук
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Огляд матчів NHL: Перемоги святкують “Нью-Йорк”, “Фінікс” і “Бостон”
 1 листопада 2013 , 11:27
Смертельний удар Роналду на 93 хвилині. "Леванте" - "Реал" - 2:3. ВІДЕО
 5 жовтня 2013 , 23:07
"Борусія" пропонує 8 мільйонів євро за оборонця "Динамо"
 26 травня 2014 , 16:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук