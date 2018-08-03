Матч за Суперкубок України з футзалу відбудеться у Львові
Матч за Суперкубок України з футзалу, який розіграють чемпіон України херсонський "Продексім" та віце-чемпіон і володар Кубку України львівська "Енергія", відбудеться у Львові.
Поєдинок за Суперкубок України відбудеться у суботу, 8 вересня, у Палаці спорту "Галичина". Початок матчу заплановано на 13:00. Відповідне рішення прийнято президією Асоціації футзалу України.
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Варто зазначити, що це буде дванадцятий розіграш Суперкубку України. Окрім Львова, на його проведення претендували у на Сумщині.
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Джерело: 24 Канал
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